Covid-19 : Israël va rouvrir en mars ses frontières aux non-vaccinés

20/02/2022 08:44

Israël allège ses restrictions sanitaires. Le pays va rouvrir ses frontières aux personnes non vaccinées à partir du 1er mars, a annoncé dimanche 20 février le Premier ministre israélien, Naftali Bennett. A compter de cette date, tous les visiteurs étrangers pourront entrer en Israël, à condition d’effectuer un test PCR avant leur départ et un autre à leur arrivée.

