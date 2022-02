Gantz : Israël n’hésitera pas à riposter à toute attaque du Hezbollah

21/02/2022 08:45

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a déclaré dimanche qu’Israël n’hésitera pas à répondre à toute attaque du Hezbollah et menacé d’en “tenir l’Etat libanais pour responsable”, deux jours après que le parti pro-iranien a lancé un drone baptisé “Hassane” vers le territoire israélien.

La tension était montée d’un cran, vendredi, entre le Hezbollah et Israël. Pour la deuxième fois en deux jours, un drone est entré dans l’espace aérien israélien en provenance du Liban, poussant Tsahal à activer son système de défense anti-aérien et à dépêcher des avions de chasse. Plus tard dans la journée, la milice pro-iranienne avait affirmé avoir lancé le drone “Hassane”, avant que l’aviation militaire israélienne ne survole à basse altitude la banlieue sud de Beyrouth, ainsi que le reste de la capitale.

“L’Iran est responsable du processus d’armêment au Liban et de l’affaiblissement de la gouvernance du pays”, a accusé le ministre Gantz, dans le cadre de la Conférence sur la sécurité qui se tient à Munich, en Allemagne. “Au cours de cette semaine, nous avons vu plusieurs tentatives du Hezbollah de violer la souveraineté d’Israël”, a-t-il renchéri. “J’ai un message clair au Hezbollah : (…) si nous devons répondre à toute attaque pour nous défendre, nous le ferons et causerons de grands dégâts à l’organisation terroriste et à son entourage”, a martelé M. Gantz. “L’Etat libanais sera tenu pour responsable”, a-t-il mis en garde, assurant ne pas hésiter à “agir à tout moment et en tout lieu pour assurer la sécurité d’Israël”.

Lire l’article complet sur https://www.lorientlejour.com