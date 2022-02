Biden et Poutine acceptent un sommet proposé par Macron

21/02/2022 08:52

Si les présidents américains et russes ont accepté de se rencontrer, un tel sommet «ne pourra se tenir que si la Russie n’envahit pas l’Ukraine», ont précisé les États-Unis.

Les présidents russes Vladimir Poutine et américain Joe Biden ont accepté lundi 21 février de se rencontrer lors d’un sommet, proposé par leur homologue français Emmanuel Macron, à la condition qu’une invasion de l’Ukraine n’ait pas eu lieu d’ici-là. Une annonce surprise qui intervient alors qu’une guerre était donnée pour imminente.

«Les présidents Biden et Poutine ont chacun accepté le principe d’un tel sommet», s’est félicité l’Élysée dans un communiqué, en précisant que les pourparlers seront dans un second temps élargis à «toutes les parties prenantes» à la crise ukrainienne. Ce sommet «ne pourra se tenir que si la Russie n’envahit pas l’Ukraine», a toutefois mis en garde la présidence française. Joe Biden rencontrera Vladimir Poutine «si une invasion n’a pas eu lieu», a confirmé la Maison-Blanche, en l’absence de commentaires du Kremlin dans un premier temps.

