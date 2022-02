Israël : un juge musulman siégera pour la première fois à la Cour suprême

21/02/2022 13:43

Le juge Khaled Kabub, 63 ans, a été désigné pour siéger à la Cour suprême, la plus haute autorité judiciaire du pays, a annoncé lundi le ministère de la Justice.

La commission de nomination des juges en Israël a désigné pour la première fois un juge musulman pour siéger à la Cour suprême, la plus haute autorité judiciaire du pays, a annoncé lundi 21 février le ministère de la Justice.

Le juge Khaled Kabub, 63 ans et vice-président du tribunal de district de Tel-Aviv, fait partie des quatre nouveaux juges désignés par cette commission composée de neuf personnes : des juges, des avocats et des députés, ainsi que deux ministres en poste.

