Le Maroc et Israël veulent quadrupler leurs échanges commerciaux

22/02/2022 13:42

La visite de la ministre israélienne de l’économie à Rabat marque une nouvelle étape d’un rapprochement tous azimuts entre les deux pays.

Le Maroc et Israël ambitionnent de quadrupler leurs échanges commerciaux pour les porter à plus de 500 millions de dollars par an, a indiqué lundi 21 février la ministre israélienne de l’économie lors d’une visite au royaume destinée à renforcer la coopération économique bilatérale.

« Le niveau d’échanges économiques et commerciaux entre les deux pays, qui s’élève aujourd’hui à 130 millions de dollars par an n’est pas suffisant, il faut très rapidement arriver à 500 millions de dollars par an, et même aller au-delà », a déclaré la ministre israélienne Orna Barbivai à la presse suite à la signature d’un accord de coopération économique et commercial avec le ministre marocain de l’industrie et du commerce Ryad Mezzour.

