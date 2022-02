Crise en Ukraine : l’Allemagne «suspend» l’autorisation du gazoduc Nord Stream 2

22/02/2022 14:04

Après avoir reconnu la souveraineté de la République populaire de Donetsk, lors d’une longue allocution lundi soir, Vladimir Poutine a attiré les foudres des dirigeants occidentaux. Et d’ordonner dans la foulée à son armée d’aller « maintenir la paix » dans ces territoires séparatistes prorusses.

– Vladimir Poutine a décidé lundi soir de reconnaître l’indépendance des séparatistes prorusses d’Ukraine et a signé dans la foulée des accords « d’amitié et d’entraide » avec ces territoires. Moins d’une heure après, le dirigeant russe a ordonné à son armée russe d’aller y « maintenir la paix ». Une invasion qui ne dit pas son nom ?

– Le Conseil de sécurité de l’ONU, à la demande notamment de ses membres occidentaux, a tenu lundi soir une réunion d’urgence publique sur la reconnaissance de l’indépendance des territoires séparatistes en Ukraine effectuée par la Russie.

– L’Otan a « condamné » cette reconnaissance, ainsi que l’UE. Les États-Unis ont pour leur part annoncé des sanctions contre les régions séparatistes en Ukraine et ont prévenu que d’autres mesures étaient prêtes si nécessaire.

– En France, le président Emmanuel Macron a condamné lundi la décision de Vladimir Poutine et réclamé des « sanctions européennes ciblées » contre Moscou.

– Les Européens se réunissent à Bruxelles ce mardi pour se mettre d’accord sur une réponse commune.

