Biden annonce des sanctions qui coupent la Russie des financements occidentaux

Une «première tranche» de sanctions «sur la dette souveraine russe», contre «deux grandes institutions financières» et les élites du pays vont entrer en vigueur.

Joe Biden a annoncé mardi une «première tranche» de sanctions visant la Russie, l’empêchant notamment de lever des fonds occidentaux pour rembourser sa dette souveraine, et visant aussi des banques ainsi que certaines «élites» du pays.

«Nous mettons en place de vastes sanctions sur la dette souveraine russe. Cela signifie que nous coupons le gouvernement russe du financement occidental», a déclaré le président américain lors d’une allocution. La Russie, par conséquent, «ne peut plus lever d’argent à l’ouest et ne peut plus négocier sa nouvelle dette sur nos marchés ni sur les marchés européens», a-t-il précisé. Cette mesure pourrait peser sur la valeur du rouble, et renchérir le coût pour les consommateurs russes des produits importés. Le secteur financier est également visé: «nous mettons en place des sanctions de blocage total contre deux grandes institutions financières russes, VEB (la banque publique de développement Vnesheconombank) et leur banque militaire», a-t-il dit sans plus de précisions.

