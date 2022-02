Le Canada impose une «série de sanctions» économiques contre la Russie, annonce Trudeau

22/02/2022 09:27

Le Canada va notamment «interdire aux Canadiens d’effectuer toute transaction étrangère» avec les territoires séparatistes prorusses de Lougansk et de Donetsk.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé mardi une «série de sanctions» économiques contre la Russie «jusqu’à ce que l’intégrité territoriale de l’Ukraine soit rétablie».

Le Canada va notamment «interdire aux Canadiens d’effectuer toute transaction étrangère» avec les territoires séparatistes prorusses de Lougansk et de Donetsk, imposer des sanctions aux parlementaires russes qui ont voté en faveur de la «décision illégale de reconnaître ces territoires» et «interdire aux Canadiens de participer à des achats de la dette russe», a-t-il déclaré lors d’un point presse, à la suite d’annonces de sanctions par l’Europe et les Etats-Unis. En outre, des «sanctions supplémentaires» seront imposées contre les banques russes soutenues par l’Etat et le Canada va «interdire toute transaction financière avec elles», a-t-il ajouté.

