Israël – La “députée insoumise” du Meretz a été nommée consule général d’Israël à Shanghai

Le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, a nommé Jida Rinawi-Zoabi, qualifiée de “maillon faible” de la coalition après avoir voté contre le projet de loi, au poste de consul à Shanghai.

Lapid : « Il est certain que cela conduira le consulat à de nouvelles et importantes réalisations.

Un membre de la coalition : un mal de tête en moins.

Et comment Lapid a-t-il réagi lorsque Nétanyahou a nommé Danon ambassadeur ?

Pour Lapid, la nomination contribue à la stabilité de la coalition, notamment grâce à la prochaine députée Knesset sur la liste Meretz – Katie Morag Piasecki – qui devrait faire moins de problemes concernant les votes à la Knesset.

Dans le passé, Lapid lui-même s’est prononcé contre de telles nominations politiques.

Par exemple, en 2015, après la nomination du député Danny Danon comme ambassadeur à l’ONU, Lapid a déclaré qu’« au lieu de prolonger le mandat de Ron Proshaur, l’un des meilleurs diplomates d’Israël, pendant au moins un an, Nétanyahou poursuit la dissolution générale de notre service extérieur et un politicien médiocre, issu de l’aile la plus extrême du Likoud, dépourvu de toute expérience diplomatique.

Pourquoi? “En choisissant entre le bien de l’Etat et la convenance politique, Nétanyahou choisit toujours la dernière option.”

