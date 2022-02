23/02/2022 | La Turquie vit actuellement une inflation record – 50% sur un an – et des grèves en cascade. Reportage à Ankara.



Inflation record et grèves en cascade: la Turquie vit “un printemps ouvrier” inédit (en images)



Une fois payé son loyer et ses factures, Bekir Gök, ouvrier de dépôt et père de trois enfants à Istanbul, se retrouvait les poches vides. Il a fini par rejoindre ses collègues en grève. Par ce sacrifice, Bekir et les siens réclamaient une hausse de 4 livres turques de l’heure (25 centimes d’euros), le prix d’un pain.



En réponse, la chaîne de supermarchés Migros a licencié 257 employés, dont M. Gök, avant de faire machine arrière et de leur accorder l’augmentation demandée après dix-sept jours de grève. L’entreprise, qui avait justifié les licenciements par “l’occupation” de ses dépôts, s’est félicitée, dans un communiqué, de leur retour, à l’issue de l’accord trouvé dimanche.

