Boston : une université secouée par une série d’incidents antisémites et racistes

BOSTON (JTA) – Depuis près d’un mois, une petite université d’arts libéraux située à quelques kilomètres de Boston est secouée par une série d’incidents haineux, notamment des graffitis antisémites et des propos racistes menaçants. L’établissement offre une récompense de 10 000 dollars pour toute information qui permettrait de faire arrêter et condamner les personnes impliquées.



Les incidents survenus à l’université Curry, située à Milton, une banlieue du sud de Boston, ont commencé le 27 janvier de cette année, Journée internationale de commémoration de la Shoah, avec des dessins de croix gammées et des graffitis racistes.



De nombreux incidents similaires ont été signalés au cours des semaines suivantes. A la suite de menaces proférées à l’encontre la communauté noire de l’établissement pour la date du 22 février, l’administration a choisi d’organiser tous ses cours à distance la semaine dernière.

