Nétanyahou dénonce la nomination « scandaleuse » d’une élue arabe comme consule général

23/02/2022 | Le chef de l’opposition a jugé “inacceptable” que “quelqu’un qui ne reconnaît pas Israël comme un État juif” en soit un représentant



Le chef de l’opposition Benjamin Nétanyahou s’en est pris mercredi au Premier ministre Naftali Bennett et au ministre des Affaires étrangères Yair Lapid à propos de la nomination « scandaleuse » de la députée de Meretz Ghaida Rinawie Zoabi comme prochaine consule générale d’Israël à Shanghai, en Chine.



« Il est inacceptable que quelqu’un qui représente l’État d’Israël auprès de l’une des plus importantes puissances mondiales soit quelqu’un qui ne reconnaît pas Israël comme un État juif et qui en plus s’oppose à notre hymne national. J’exige que le gouvernement annule aujourd’hui cette nomination honteuse », a déclaré M. Nétanyahou dans un communiqué.



Cette réaction intervient quelques heures après que Zoabi a été interviewée sur la chaîne publique Kan et qu’on lui a demandé si elle reconnaissait Israël comme un État juif.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com