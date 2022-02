Tsahal largue des tracts sur le Golan syrien après une frappe nocturne à proximité

23/02/2022 | Dans ces tracts, l’armée avertit les troupes syriennes de cesser de coopérer avec le Hezbollah et nomme le commandant actif sur des sites militaires syriens ciblés



L’armée israélienne aurait largué mercredi des tracts menaçants dans le sud de la Syrie, avertissant les soldats syriens de cesser de coopérer avec le Hezbollah, quelques heures après avoir effectué des frappes de missiles sur un poste d’observation et un « bâtiment financier » près de la ville frontalière de Quneitra.



Les tracts, rédigés en arabe et adressés aux « soldats de l’armée [arabe] syrienne », ressemblent à d’autres tracts similaires largués en Syrie par le passé et comportent la silhouette d’un aigle, symbole de la 210e division « Bashan » de l’armée israélienne, chargée de défendre la frontière d’Israël avec la Syrie et le plateau du Golan. Tsahal a refusé de commenter.



Dans le tract, l’armée israélienne semblerait assumer la responsabilité des frappes nocturnes. L’armée ne reconnaît en général pas publiquement les frappes qu’elle a effectuées en Syrie ces dernières années, conformément à sa politique générale d’ambiguïté concernant ses efforts contre le Hezbollah dans le pays.

