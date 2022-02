«Attaque injustifiée», «invasion illégale», «le mépris de la Russie»: la communauté internationale condamne l’invasion russe en Ukraine

24/02/2022 | La communauté internationale a unanimêment dénoncé une «guerre préméditée» et une «invasion illégale» après que Vladimir Poutine a annoncé «une opération militaire» pour défendre les séparatistes de l’est du pays.



«Le président Poutine a choisi (de lancer) une guerre préméditée qui entraînera des souffrances et pertes humaines catastrophiques». Le président américain Joe Biden a vivement condamné, mercredi soir, «l’attaque injustifiée» de la Russie contre l’Ukraine. L’annonce par le président russe Vladimir Poutine d’une «opération militaire» en Ukraine jeudi, suivie d’explosions dans plusieurs villes ukrainiennes, a, en effet, suscité de nombreuses réactions dans le monde. «La Russie, seule, est responsable de la mort et de la destruction que cette attaque provoquera», a insisté le président américain dans un communiqué, précisant qu’il s’exprimerait jeudi sur «les conséquences» pour la Russie de cette annonce.

