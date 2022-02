Zelensky souhaite une «coalition anti-Poutine» mondiale

24/02/2022 | Après avoir annoncé l’introduction de la loi martiale en réaction à l’offensive menée par la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé le monde à créer une «coalition anti-Poutine».



Le président ukrainien avait appelé jeudi 24 février ses concitoyens à ne pas paniquer face à l’offensive russe qui frappe leur pays, annonçant par ailleurs l’introduction de la loi martiale.



«Pas de panique, nous sommes prêts pour tout, nous allons vaincre», a dit Volodymyr Zelensky dans un message vidéo sur Facebook, ajoutant que la Russie avait effectué des frappes contre des infrastructures militaires et des garde-frontières. Peu après, les sirènes d’avertissement anti-bombardement ont retenti à Kiev, la capitale ukrainienne.



L’opération russe en cours dans plusieurs villes d’Ukraine vise à «détruire l’État ukrainien, s’emparer de son territoire par la force et établir une occupation», a estimé jeudi dans un communiqué le ministère ukrainien des Affaires étrangères. Kiev a également appelé la communauté internationale à «agir immédiatement» et à imposer de nouvelles sanctions contre la Russie au plus vite. «Seules des actions unies et fortes peuvent arrêter l’agression de l’Ukraine par Vladimir Poutine», ajoute ce texte.

