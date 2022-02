La Russie lance une « opération militaire » de « grande ampleur » en Ukraine

24/02/2022 | La capitale de l’Ukraine, Kiev, et de nombreuses villes ukrainiennes ont été réveillées ce jeudi par des explosions et bombardements.



Le président russe Vladimir Poutine a annoncé ce jeudi 24 février à l’aube une « opération militaire » en Ukraine et plusieurs explosions ont retenti dans l’est du pays, jusqu’à Kiev, le ministre des Affaires étrangères ukrainien affirmant qu’une « invasion de grande ampleur » était en cours.



Peu après la déclaration surprise à la télévision du maître du Kremlin, qui a dit vouloir défendre les séparatistes prorusses de l’est du pays, plusieurs puissantes explosions ont été entendues à Kiev, à Kramatorsk, ville dans l’est qui sert de quartier-général à l’armée ukrainienne, à Kharkiv, deuxième ville du pays, et à Odessa, sur la mer Noire.



Les sirènes d’avertissement anti-bombardement ont retenti jeudi matin vers 7 heures dans le centre de Kiev, ont constaté des journalistes de l’AFP. Dans le métro de Kiev, des dizaines d’habitants tentaient de se mettre à l’abri ou de prendre un train, valise à la main pour quitter la ville, a constaté un photographe de l’AFP.



Dans la ville portuaire de Marioupol, plus grande ville ukrainienne proche de la zone de front avec près d’un demi million d’habitants, plusieurs personnes ont indiqué à l’AFP entendre des bombardements d’artillerie depuis le quartier situé dans l’est de la ville.



Plus près du front du conflit de l’est opposant depuis huit ans séparatistes prorusses et forces ukrainiennes, à Kramatorsk, ville qui sert aussi de quartier général à l’armée ukrainienne, au moins quatre explosions puissantes ont également été entendues par des journalistes de l’AFP.



Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, a aussitôt dénoncé le début d’une « invasion de grande ampleur » par la Russie. Selon les gardes-frontières ukrainiens, l’Ukraine est attaquée le long des frontières russe et bélarusse.



« De paisibles villes ukrainiennes sont en train d’être attaquées. C’est une guerre d’agression. L’Ukraine se défendra et gagnera. Le monde peut et doit arrêter Poutine. Il est temps d’agir maintenant », a tweeté Dmytro Kouleba.

