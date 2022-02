24/02/2022 16:42

Comme son nom ne l’indique pas, The Rights Forum (TRF) est une organisation néerlandaise vouée à la lutte contre l’occupation israélienne des territoires palestiniens. Sur un ton péremptoire, début février, son directeur pria les dirigeants des quatorze universités aux Pays-Bas de rendre publics leurs contacts avec des universités israéliennes pendant les dix dernières années. Tout comme leurs relations avec des organisations « qui propagent leur soutien à l’État d’Israël », selon le courriel. Le tout dans le cadre de ses recherches sur les liens de l’enseignement supérieur néerlandais avec « la colonisation illégale dont Israël se rend coupable ».

Tollé universitaire

Les destinataires semblaient prêts à obtempérer, comme les y obligerait une loi sur la transparence dans les institutions publiques qu’invoque The Rights Forum. Mais ils changèrent d’avis après le tollé soulevé par « cette tentative d’intimidation », selon un éditorial indigné dans la revue juive NIW dont le grand journal De Telegraaf se faisait l’écho.

Après moult tergiversations, les dirigeants universitaires conclurent qu’il était urgent de ne rien faire. Dans un communiqué commun, ils affirment regretter que la requête de TRF ait suscité « des sentiments d’inquiétude et d’insécurité parmi les étudiants et le personnel ». Aussi se réservent-ils le droit de ne pas y répondre dans les délais exigés, mais d’éventuellement y réagir « en temps voulu ».

Selon les pro-Israéliens, TRF aurait aussi en ligne de mire des organisations dédiées uniquement à la lutte contre l’antisémitisme. Aussi, les références à des mesures contre les Juifs pendant l’Occupation nazie des Pays-Bas tombent dru sur les réseaux sociaux. Dont: « A quand l’obligation pour les Juifs de porter des étoiles jaunes à l’Université? » Et: « Bientôt le retour à la déclaration obligatoire de descendance aryenne pour le personnel universitaire? »

