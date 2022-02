Diminution significative de la criminalité dans la communauté arabe grâce à une “opération majeure”

25/02/2022 16:43

Des centaines d’armes ont été saisies et 280 suspects ont été arrêtés, dont 180 ont été inculpés

La police israélienne a fait valoir jeudi une baisse de 37% des attaques à l’arme à feu dans les communautés arabes israéliennes depuis le début de l’année, par rapport à la même période l’année dernière.

Ces données ont été révélées tandis que les forces de l’ordre ont dit intensifier leurs activités dans les localités arabes dans le cadre d’une opération majeure baptisée “Safe Route”.

Depuis le début de l’opération en novembre dernier, les officiers de police ont agi contre 386 “cibles”, les principaux auteurs de crimes dans la société arabe.

Des centaines d’armes ont été saisies et 280 suspects ont été arrêtés, dont 180 inculpés, selon la police israélienne.

Au cours des 4 derniers mois, 25 meurtres planifiés par des organisations criminelles et des gangs ont été empêchés, onze actes d’accusation contre des suspects ont été déposés au cours de la même période, selon la police.

