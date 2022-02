Le collectif de hackers Anonymous déclare la “cyberguerre” à la Russie

25/02/2022 16:55

Plusieurs cibles ont déjà été visées, parmi lesquelles la chaîne gouvernementale russe RT, dont le site Web a brièvement été mis hors-ligne.

En pleine invasion russe de l’Ukraine, la cyberguerre s’amplifie. Ce 24 février, le célèbre collectif de hackers Anonymous a annoncé son soutien au pays visé par l’armée de Vladimir Poutine, et sa décision d’entrer “en cyberguerre” contre le gouvernement russe. L’annonce a été faite sur Twitter, par l’un des comptes les plus suivis du collectif.

Rapidement, le même compte Twitter a revendiqué la cyberattaque visant RT, une chaîne financée par l’Etat russe disponible en plusieurs langues – dont le français, et que le sénateur Laurent Lafon souhaite faire interdire en France. Le président de la commission Culture du Sénat qualifie notamment RT France d’“organisme officiel en France de propagande du régime russe”.

