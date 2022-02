Cyberattaque en Ukraine : les malwares HermeticWiper et Cyclops Blink visent les PC et leurs données

25/02/2022 16:53

Les spécialistes de la cybersécurité du globe ont identifié des malwares qui perturbent les infrastructures ukrainiennes et prouvent une fois de plus que la guerre entre l’Ukraine et la Russie, qui suscite la crainte d’une cyberguerre mondiale, ne se joue pas que sur les voies terrestres ou aériennes.

Ces dernières heures, plusieurs nouveaux échantillons de malwares ou logiciels malveillants, parmi lesquels Cyclops Blink et HermeticWiper, ont été repérés. Ils ont pour point commun le fait qu’ils s’attaquent aux appareils d’organisations et infrastructures installées en Ukraine, en exfiltrant et en compromettant les données des PC sur lesquels ils parviennent à s’insérer.

