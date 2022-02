les Vingt-Sept donnent leur accord pour sanctionner Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov par le gel de leurs avoirs

25/02/2022 16:50

Selon une source européenne à France Télévisions, ces sanctions de l’Union européenne, réunie en sommet à Bruxelles, vont s’ajouter à celles déjà annoncées depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les Européens ont décidé de sanctionner le président russe Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, par un gel de leurs avoirs dans l’UE, selon une source européenne à France Télévisions, confirmant une information de l’Agence France Presse, vendredi 25 février. Ces mesures s’ajouteront à celles déjà annoncées la veille par la communauté internationale en réaction à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Vladimir Poutine prêt à envoyer une délégation à Minsk pour négocier avec l’Ukraine. La Russie avait jusqu’ici toujours refusé des pourparlers avec l’Ukraine, malgré les demandes répétées de son président Volodymyr Zelensky. Plus tôt dans la journée, le ministre des Affaires étrangères russe a déclaré que Moscou serait prête à négocier “dès que les forces armées ukrainiennes entendront [son] appel et déposeront les armes”.

Le président ukrainien critique la réponse de l’Europe. “Comment allez-vous vous-mêmes vous défendre si vous êtes si lents à aider l’Ukraine ?”, a lancé Volodymyr Zelensky dans une allocution, vendredi. Il a ensuite évoqué d’autres pistes : “Annuler les visas pour les Russes ? Déconnexion [du réseau interbancaire] Swift ? Isolement total de la Russie ? Rappel d’ambassadeurs ? Embargo sur le pétrole ? Aujourd’hui, tout doit être sur la table, car c’est une menace pour nous tous, toute l’Europe.”

Lire l’article complet sur https://www.francetvinfo.fr