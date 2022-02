« Poutine est le nouvel Hitler » : des Israéliens manifestent contre l’invasion russe

25/02/2022 16:48

A Tel Aviv, la police a arrêté 4 personnes pour des graffitis apposés sur le mur de l’ambassade de Russie. Une autre manifestation a rassemblé des centaines de personnes à Haïfa

Des centaines d’Israéliens se sont massés sous une pluie battante devant l’ambassade de Russie à Tel Aviv, jeudi, pour protester contre l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

De nombreux manifestants portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Poutine est le nouvel Hitler » ou « Arrêtez Poutine, arrêtez la guerre ».

Abrités sous des drapeaux ukrainiens géants et exposés aux éléments, les manifestants ont scandé des slogans en russe, en ukrainien et en hébreu, dirigés contre Poutine et rappelant les combats passés de l’Ukraine pour son indépendance.

