Le bouleversant message d’une jeune fille ukrainienne: “Je ne veux pas mourir”

25/02/2022 17:08

Afin d’échapper à l’attaque russe, de nombreux Ukrainiens ont dû se réfugier dans des endroits sûrs. Délogés de chez eux, conscients d’entendre les bombardements, les enfants comprennent la gravité de la situation, même si les parents essayent de les préserver un maximum.

Vlada, une jeune fille de Mariupol, a prononcé quelques mots qui ont ému le monde entier: “Je ne veux pas mourir. Je veux que tout cela se termine le plus vite possible. Je me suis réveillée à cause d’un gros boum d’aujourd’hui. J’ai compris que c’était la guerre… Je suis au courant”, a-t-elle reconnu, les larmes aux yeux.

Lire l’article complet sur https://www.7sur7.be