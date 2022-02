Guerre en Ukraine: ces pays qui soutiennent la Russie

26/02/2022 20:42

Plusieurs alliés historiques de la Russie ont refusé de condamner l’attaque de Vladimir Poutine en Ukraine, préférant rendre l’Otan responsable de cette guerre.

Une pluie de condamnations et de sanctions s’abat sur la Russie depuis le début de son action militaire en Ukraine jeudi, venant notamment de pays européens et des États-Unis. Mais la communauté internationale n’est pas unanime sur ce sujet, et certains États ont préféré s’abstenir de condamner clairement Moscou, quand d’autres ont au contraire choisi d’afficher leur appui au président russe Vladimir Poutine.

Les alliés historiques de la Russie, et surtout les adversaires des États-Unis et de l’Otan (Organisation du traité de l’Atlantique Nord), ont ainsi partagé ces derniers jours des messages de soutien à Moscou.

Lors d’un vote au Conseil de sécurité de l’ONU pour voter une résolution condamnant “l’agression contre l’Ukraine” de la Russie, et lui demandant de retirer ses troupes “immédiatement” du pays, cet État, et d’autres, se sont abstenus. Sur les 15 membres du Conseil, 11 pays ont voté en faveur du texte, et trois se sont abstenus: Chine, Inde et Emirats arabes unis. Pékin a déclaré être contre la prise de sanctions qui pleuvent sur la Russie, mais l’Inde et les Emirats n’ont pas expliqué clairement leur abstention.

