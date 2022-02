Eric Zemmour tente de défendre sa volte-face sur la Russie

26/02/2022 20:38

En meeting vendredi 25 février, le candidat d’extrême droite a essayé de se justifier, après avoir minimisé pendant des mois les menaces lancées par Moscou, en accusant la « propagande » des « services américains ».

Au deuxième jour de la guerre en Ukraine, Eric Zemmour a poursuivi imperturbablement sa campagne. « Evidemment, l’événement est grave, et la guerre en Europe, ce n’est pas quelque chose d’anodin, a convenu le candidat, de passage, vendredi 25 février, dans une ferme de Haute-Savoie.

Mais nous sommes en campagne présidentielle, c’est un rendez-vous démocratique, qui n’est pas non plus anodin. » Il assure que des gens l’attendaient dans la région et qu’il « ne voulait pas leur manquer de respect ».

D’ailleurs, « il y a la guerre en Europe, mais il n’y a pas la guerre en France ».

M. Zemmour cherchait surtout à faire oublier en haute montagne ses déclarations encombrantes sur la Russie, et son admiration soutenue pour Vladimir Poutine. « Le problème de l’Ukraine n’est pas une invasion, je n’y crois pas, affirmait-il, le 9 décembre 2021. La Russie, j’en prends le pari, n’envahira pas l’Ukraine. » « Je pense qu’il y a beaucoup de propagande, d’agitation des services américains pour hystériser cette histoire », disait-il encore le 20 février. Vingt-quatre heures plus tard, Vladimir Poutine déclarait reconnaître l’indépendance des zones séparatistes prorusses.

