Deux associations pro-palestiniennes basées à Toulouse et Bordeaux visées par une procédure de dissolution

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin va demander la dissolution du « Collectif Palestine Vaincra » et du « Comité Action Palestine », accusées d’« appel à la haine » et de « provocation à des actes terroristes »

La procédure de dissolution de ces deux associations pro-palestiniennes, enclenchée à la demande du président Macron, sera lancée « dans les jours prochains », a précisé le ministère de l’Intérieur.

Le « Collectif Palestine Vaincra », basé à Toulouse, est accusé par le ministère d’« appel à la haine, à la discrimination et à la violence ». Selon l’Intérieur, ce groupe « sous couvert de défendre la cause palestinienne », « cultive le sentiment d’oppression des + peuples musulmans + […] dans l’objectif de diffuser l’idée d’une islamophobie à l’échelle internationale ».

Parmi les dernières actions du collectif, basé à Toulouse, une campagne « #Palestine2022 » qui vise à « dénoncer la collaboration des gouvernements français avec l’apartheid israélien » et à « inviter le sujet de la cause palestinienne dans les débats de l’élection présidentielle ».

