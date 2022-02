Après l’invasion russe de l’Ukraine, le monde arabe craint pour son blé

26/02/2022 20:47

Le monde arabe est dépendant des importations de blé russe et ukrainien.

Beaucoup de pays de la région dépendent de la Russie ou de l’Ukraine pour leur approvisionnement.

La Russie et l’Ukraine sont en guerre et pour nombre d’Égyptiens, de Libanais, de Yéménites ou d’autres arabes, cela pourrait vouloir dire moins de pain sur la table familiale. Car ces deux pays sont leurs premiers pourvoyeurs en blé. Or, prévient le Middle East Institute, «si la guerre perturbe l’approvisionnement en blé» du monde arabe, fortement dépendant en importations alimentaires, «la crise pourrait déclencher de nouvelles manifestations et de l’instabilité dans plusieurs pays».

