Invasion russe en Ukraine: Gerhard Schröder, symbole d’une Allemagne honteuse

26/02/2022 20:44

La grogne monte contre l’ancien chancelier allemand social-démocrate aux connexions russes sulfureuses et lucratives. Il représente aujourd’hui le symbole d’une certaine naïveté de l’Allemagne vis-à-vis de Vladimir Poutine.

Les Allemands ne cachent plus leur honte d’avoir mené une politique aussi naïve face à la Russie de Poutine. Personne d’autre que Annegret Kramp-Karrenbauer, l’ancienne ministre de la Défense, n’a aussi bien exprimé le sentiment d’échec qui plane actuellement en Allemagne. «Ma colère est sans limite. C’est une défaite historique. Il y a eu la Géorgie, la Crimée et le Donbass. Et nous n’avons rien fait pour dissuader Poutine», a concédé cette proche d’Angela Merkel et ex-présidente de la CDU.

Le symbole de cet échec d’une «génération d’idéalistes», selon les termes du quotidien conservateur Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), c’est Gerhard Schröder. L’ancien chancelier social-démocrate (1998-2005) avait obtenu, juste après sa défaite électorale de 2005, plusieurs postes grassement rémunérés dans les conseils de surveillance des géants russes du gaz et du pétrole.

STRONG

Poutine, «grand ami» et «pur démocrate» pour Schröder

Un échange de bons procédés avec son «grand ami» Vladimir Poutine qu’il qualifiait encore il n’y a pas si longtemps de… «pur démocrate». Le président russe lui doit en effet deux gazoducs géostratégiques, Nord Stream 1 et 2, qui passent sous la mer Baltique et sont destinés à contourner l’Europe centrale et remplacer les pipelines passant par l’Ukraine.

Le constat de l’écologiste Robert Habeck sur les illusions allemandes est sans appel?: «Nous n’aurions jamais dû construire ce gazoduc [Nord Stream 2]», a concédé le ministre écologiste de l’Economie et du climat, qui s’était toujours prononcé contre avant d’arriver au pouvoir. Nord Stream 2 a été stoppé par le gouvernement Scholz, en réponse à l’invasion ukrainienne, alors qu’il s’apprêtait à ouvrir.

Lire l’article complet sur https://www.liberation.fr