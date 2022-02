La France met en place des dispositifs pour accueillir les réfugiés ukrainiens

26/02/2022 20:37

La guerre en Ukraine “durera” et “il faut nous y préparer”, a averti samedi Emmanuel Macron, indiquant que le gouvernement préparait “un plan de résilience” pour face aux conséquences économiques de cette crise. Anne-Claire Legendre, porte-parole du Quai d’Orsay, était sur le plateau de France 24.

Invitée de France 24, la diplomate et porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Anne-Claire Legendre, a exprimé sa solidarité envers les réfugiés et le président ukrainiens, déclarant la France prête à les accueillir. “Le président Zelensky se montre à l’œuvre, sur le terrain, il fait preuve d’une détermination et d’un courage que nous saluons tous et qui inspire aujourd’hui le peuple ukrainien et le monde entier”, a-t-elle affirmé.

Elle a également préciser que l’ambassade de France à Kiev était toujours en place pour le moment.

La porte-parole s’est dite préparée à la perspective d’une guerre “longue”, comme affirmé plus tôt par le président Emmanuel Macron, au Salon de l’Agriculture.

Lire l’article complet sur https://www.france24.com