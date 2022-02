A travers le monde, la solidarité avec l’Ukraine se manifeste dans la rue

26/02/2022 20:25

Strasbourg – Marches aux flambeaux ou simples défilés de rue : les manifestations de solidarité avec l’Ukraine contre l’invasion russe se multiplient à travers le monde, de l’Italie à la Géorgie en passant par l’Argentine.

A Strasbourg, siège du Conseil de l’Europe, 3.100 personnes selon la préfecture se sont rassemblées avec drapeaux ukrainiens et pancartes proclamant “Poutine killer” (“Poutine tueur”) ou “Stop à la guerre”.

Vladimir “Poutine et toute sa clique devront payer le prix pour cette agression et devront faire face à un tribunal international”, a lancé à la foule Borys Tarasyuk, représentant permanent de l’Ukraine au Conseil de l’Europe.

Plusieurs milliers de personnes se sont aussi rassemblées samedi à travers la Suisse, dont un millier, selon la police, à Genève en face du siège principal en Europe des Nations unies, en soutien à l’Ukraine, réclamant des mesures fortes contre la Russie.

