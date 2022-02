La Russie frustrée par la ferme résistance de l’Ukraine

26/02/2022 20:18

La Russie a engagé en Ukraine “plus de 50%” de la force qu’elle a massée aux frontières du pays et apparaît “de plus en plus frustrée” par la ferme résistance de l’armée ukrainienne, a déclaré samedi un haut responsable du Pentagone.

“Nous estimons que plus de 50% de la force que (le président russe Vladimir) Poutine a massée contre l’Ukraine (…) a été engagée” dans le pays, a précisé ce haut responsable ayant requis l’anonymat. “Nous continuons aussi à voir des signes d’une résistance ukrainienne viable”, a-t-il ajouté. “Nous pensons que les Russes sont de plus en plus frustrés par leur perte d’élan au cours des dernières 24 heures, notamment dans le nord de l’Ukraine”.

Les Occidentaux, et notamment les États-Unis, ont continué à fournir une assistance à l’Ukraine, notamment en armêment et munitions, depuis le début de l’invasion russe.

