Quand les souverainistes voulaient pousser la France dans les bras de Vladimir Poutine

27/02/2022 10:00

Jean-Pierre Chevènement, Philippe de Villiers… Des souverainistes de gauche comme de droite n’ont cessé de vanter une “alliance” avec la Russie de Poutine, jusqu’à l’aveuglement.

Cela devait être “un soutien de poids”. Comme l’a révélé l’Express, Jean-Pierre Chevènement a annoncé ce dimanche 27 février son ralliement à Emmanuel Macron dans le JDD. Mais, après l’invasion de l’Ukraine, le “représentant spécial de la France en Russie” pourrait bien prendre des allures de boulet pour la candidature du président sortant.

Somme parue en 2016, Un défi de civilisation résume les positions géopolitiques de cette icône du souverainisme de gauche. Nous sommes alors deux ans après le déclenchement de la guerre du Donbass et de l’annexion de la Crimée, un an après l’intervention de la Russie en Syrie afin de maintenir le régime de Bachar el-Assad. Le “Che” consacre de nombreuses pages à critiquer l’influence néfaste des Etats-Unis, de l’Otan ou de l’Allemagne. On y apprend que les Etats-Unis auraient entretenu “à feu doux la crise ukrainienne” pour “dresser l’une contre l’autre l’Europe et la Russie, et resserrer ainsi sur la première leur protectorat”. Face à l’impérialisme américain ou au nouveau “Saint Empire Romain Germanique” (sic), le natif de Belfort plaide pour un “traité de sécurité européenne incluant la Russie”, et fustige une “russophobie plus ou moins camouflée en poutinophobie”

Le courant souverainiste aime se targuer de réalisme, face à des adversaires internationalistes qui ne seraient, au mieux, que des rêveurs idéalistes, au pire, des suppôts des Etats-Unis. Des intentions réelles comme de la vraie nature de Vladimir Poutine, Jean-Pierre Chevènement ne semble pourtant rien avoir perçu. Les dérives antidémocratiques ? “Cette vision est, selon moi, outrancière, quand elle n’est pas caricaturale”. L’expansionnisme russe ? “Poutine ne rêve pas de rétablir l’URSS, mais il entend à coup sûr bâtir une Russie forte” ou encore : “Je ne pense pas que la Russie ait d’intentions agressives vis-à-vis des pays de l’Union européenne”. Quant à l’Ukraine, elle ne serait selon lui qu'”un patchwork qui essaie péniblement de se construire une identité nationale”.

