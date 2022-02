Invasion de l’Ukraine : Roman Abramovitch, propriétaire russe de Chelsea, cède la gestion du club

27/02/2022 09:41

Proche de Vladimir Poutine, l’oligarque russe a décidé samedi de donner le contrôle des Blues aux administrateurs de la fondation du club.

Alors que les mesures se succèdent pour sanctionner les partisans de Vladimir Poutine après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, y compris dans le monde du sport, Roman Abramovitch a pris les devants en cédant les rênes de Chelsea. Dans l’œil du cyclone du gouvernement britannique, et menacé par une interdiction de territoire sur le sol anglais, le milliardaire a annoncé samedi 26 février qu’il quittait son poste à la tête des Blues.

“Pendant les presque 20 ans où j’ai été propriétaire du Chelsea FC, j’ai toujours considéré mon rôle comme celui d’un gardien du club, dont la tâche est de s’assurer que nous sommes aussi performants que possible aujourd’hui, et de construire pour l’avenir, tout en jouant un rôle positif dans nos communautés”, a-t-il expliqué dans un communiqué.

