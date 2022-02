Elon Musk annonce le lancement de Starlink son service d’Internet par satellite, en Ukraine.

27/02/2022 09:39

C’est un développement supplémentaire, plus inattendu de la guerre entre l’Ukraine et la Russie. Dans un bref message publié sur Twitter dans la nuit du 26 au 27 février, Elon Musk a annoncé la mise en route de Starlink en Ukraine. « Le service Starlink est maintenant actif en Ukraine. D’autres terminaux sont en route », écrit l’entrepreneur américain.

Elon Musk réagissait à une interpellation sur le réseau social de Mykhailo Fedorov, vice-premier ministre de l’Ukraine et ministre de la Transformation numérique de l’Ukraine.

« Elon Musk, pendant que vous essayez de coloniser Mars — la Russie essaie d’occuper l’Ukraine ! Pendant que vos fusées atterrissent avec succès depuis l’espace, les fusées russes attaquent la population civile ukrainienne ! Nous vous demandons de fournir à l’Ukraine des stations Starlink et de demander aux Russes sains d’esprit de se lever. »

