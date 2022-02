Invasion de l’Ukraine : les Occidentaux vont exclure plusieurs banques russes de la plateforme Swift

26/02/2022 09:50

Ce système d’échange d’informations financières est un rouage essentiel de la finance mondiale. L’exclusion de plusieurs banques fait partie d’un nouveau train de sanctions financières.

La mesure était présentée comme une arme massue contre la Russie. Les pays occidentaux se sont accordés, samedi 26 février, sur l’adoption de nouvelles sanctions financières contre Moscou après l’invasion de l’Ukraine. Parmi elles, l’exclusion de nombreuses banques russes de la plateforme interbancaire Swift, un rouage essentiel de la finance mondiale. C’est ce qu’a annoncé le porte-parole du gouvernement allemand, dont le pays préside actuellement le forum du G7. Ces mesures ont été prises par les Etats-Unis, la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, le Canada, l’Italie et la Commission européenne.

Dans un point presse, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est revenue sur ces mesures. “Nous nous engageons à ce qu’un certain nombre de banques russes soient coupées de Swift, ce qui entraînera leur déconnexion du système financier international”, a-t-elle détaillé, évoquant un “tour de vis significatif” pour “affaiblir la capacité de Poutine à financer sa machine de guerre”.

Avec l’exclusion de Swift, les banques russes ne pourront plus “effectuer la plupart de leurs transactions financières mondiales”. “Par conséquent, les importations et exportations russes seront bloquées”, a-t-elle expliqué.

Lire l’article complet sur https://www.francetvinfo.fr