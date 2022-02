Ukraine : le Quai d’Orsay invite les Français à quitter la Russie et la Biélorussie «sans délai»

27/02/2022 | La France recommande désormais à ses ressortissants de passage en Russie de « quitter sans délai » le pays en raison des « restrictions croissantes apportées à la circulation aérienne entre la Russie et l’Europe », et à tous les Français de partir de la Biélorussie par la route, dans deux communiqués publiés dimanche. À la suite de l’invasion de l’Ukraine, « l’Union européenne vient d’annoncer sa décision de fermer sans délai l’espace aérien européen aux avions et compagnies aériennes russes », souligne le ministère français des Affaires étrangères dans ses derniers conseils aux voyageurs en Russie.

« La plupart des compagnies européennes, dont Air France, ont en conséquence suspendu dès ce dimanche 27 février au soir la desserte et le survol de la Russie », selon le texte. « En raison des restrictions croissantes apportées à la circulation aérienne entre la Russie et l’Europe, il est fortement recommandé aux Français de passage en Russie (touristes, visiteurs, étudiants, professionnels en mission) de prendre leurs dispositions pour quitter sans délai le pays par les liaisons aériennes existantes », ajoute le ministère, appelant à « différer tout déplacement vers la Russie ».

