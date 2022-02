Guerre en Ukraine : le plus gros avion du monde détruit par des frappes russes

27/02/2022 | L’Antonov-225, l’avion le plus gros du monde, une fierté ukrainienne, a été détruit par des frappes russes, a-t-on appris dimanche 27 février.

Le plus gros avion du monde, le cargo Antonov-225 ukrainien, a été détruit par des frappes russes sur un aéroport près de Kiev au coeur de durs combats, a annoncé dimanche 27 février le groupe d’État Ukroboronprom.

« Les envahisseurs russes ont détruit le fleuron de l’aviation ukrainienne, l’An-225 », à l’aéroport Antonov à Gostomel, où l’appareil « subissait des réparations », a indiqué le groupe dans un communiqué.

Cet appareil unique au monde, qui mesurait 84 mètres de long et pouvait transporter jusqu’à environ 250 tonnes de fret à une vitesse pouvant atteindre 850 km/h, avait été baptisé « Mriya », « Rêve » en ukrainien.

