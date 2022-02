En Ukraine, les autorités créent un site pour recenser les morts russes et contrer le silence de Moscou

27/02/2022 | Les autorités ukrainiennes ont créé un site sur lequel elles publient des photos et vidéos de soldats russes morts ou arrêtés pour informer leur famille et contrer le silence russe.

C’est une guerre dans la guerre. En Ukraine, la bataille se déroule aussi sur le terrain de la communication autour du nombre de morts. Kiev affirme dimanche que son armée a tué plus de 4.300 soldats russes et en a fait prisonnier près de 200. Moscou, de son côté, garde le silence sur ses pertes. Un seul décès a été reconnu côté russe, quand le dirigeant de la république du Daguestan, dans le Caucase, a annoncé la mort d’un soldat en Ukraine.

Mais les images de la guerre lèvent le voile sur la situation. Celle du corps d’un soldat russe étendu sur le sol, en partie recouvert par la neige, a eu le temps de faire le tour du monde.

Les forces russes ont aussi été vues en train de déployer des morgues mobiles au début de l’invasion, pour dissimuler les corps de ses soldats.

