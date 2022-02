Israël: NSO intente un procès en diffamation contre le journal Calcalist suite aux allégations sur l’utilisation de logiciels espions par la police

27/02/2022 | De nombreuses personnalités auraient été espionnées à leur insu

La société israélienne de logiciels espions NSO Group dépose une plainte en diffamation dimanche contre le quotidien financier Calcalist ainsi que l’éditeur de la publication et son rédacteur en chef, pour une série d’articles alléguant que la police israélienne a utilisé les logiciels espions contre des militants, des civils, des journalistes et des représentants du gouvernement sans contrôle judiciaire.

Le procès, devant le tribunal de première instance de Rishon Lezion, exige 1 million de shekels (274.000 euros) de dommages et intérêts.

NSO avait précédemment averti qu’il poursuivrait Calcalist pour un certain nombre d’allégations au cours des dernières semaines selon lesquelles la police aurait utilisé à mauvais escient le puissant outil de cyberespionnage de NSO, Pegasus, déclenchant un tollé en Israël.

