Invasion de l’Ukraine : face à la menace russe, le basculement historique de l’Union européenne

28/02/2022 | Pour la première fois, les Vingt-Sept vont faciliter la délivrance d’armes létales, y compris des avions de combat, en débloquant 450 millions d’euros pour l’envoi d’une assistance militaire à Kiev.

Confrontée à une menace quasi existentielle avec l’invasion de l’Ukraine à ses portes par la Russie de Vladimir Poutine, l’Union européenne (UE), géant économique mais nain militaire, a décidé, dimanche 27 février, de faire un saut longtemps impensable dans le domaine de la défense. Pour la première fois, les Vingt-Sept vont faciliter la délivrance d’armes létales, en débloquant 450 millions d’euros pour l’envoi d’une assistance militaire à l’Ukraine en guerre. Cette somme, d’un montant inédit, servira à rembourser les Etats membres qui ont déjà livré de l’armêment à Kiev et à inciter d’autres à le faire.

« On abuse sans doute du terme historique, mais nous avons réagi d’une manière qui a surpris les Européens et les Russes eux-mêmes » : Josep Borrell, le haut représentant de l’UE, n’avait sans doute pas tort, dimanche soir, après une réunion – en visioconférence – des ministres des affaires étrangères des Etats membres, de souligner qu’un tournant dans l’histoire de l’UE était survenu. Les services du chef de la diplomatie européenne évoquaient, dans l’après-midi, la fourniture de munitions, de systèmes de défense antiaériens, d’armes antichars ; M. Borrell parlait même, dans la soirée, de la mise à la disposition de l’armée ukrainienne d’avions de chasse.

