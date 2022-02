Invasion de l’Ukraine : ces Français déterminés à rejoindre les rangs ukrainiens pour combattre

28/02/2022 | Ils sont podologues, ingénieurs, policiers, ne parlent pas forcément la langue et n’ont pour certains jamais mis les pieds en Ukraine : franceinfo a interrogé des Français qui se disent prêts à partir pour soutenir Kiev face à l’invasion russe

Ils s’apprêtent à prendre les armes pour défendre l’Ukraine face à l’invasion russe. En France, plusieurs personnes se disent déterminées lundi 28 février à partir vers Kiev, pour combattre l’armée de Vladimir Poutine, comme les a enjoints le président ukrainien, Volodymy Zelensky. Cette poignée de Français prépare donc en ce moment son départ vers l’Ukraine. franceinfo en a contacté plusieurs.

“Je n’y ai jamais mis les pieds”, reconnaît sans détour Maxime, qui ne connaît “absolument pas” l’Ukraine. Cet habitant de la Somme de 29 ans évoque seulement une grand-mère née en Ukraine. “Pour moi, c’est un peuple de courageux.” Et tant pis s’il n’a pas de formation militaire mais une simple expérience de chasseur. “On m’a appris à me servir d’armes très tôt”, affirme-t-il.

Lire l’article complet sur https://www.francetvinfo.fr