Menace nucléaire : “Poutine ne peut pas appuyer seul sur le bouton rouge”

28/02/2022 | Le président russe a mis ses forces de dissuasion nucléaires en état d’alerte, dimanche 27 février. Aggravant un peu plus la crise actuelle.

“En décidant d’augmenter le niveau de pression nucléaire, Vladimir Poutine témoigne probablement d’une impatience à l’égard de réalités opérationnelles qui le déçoivent”, selon Benjamin Hautecouverture.

La phrase est tombée comme un couperet : “J’ordonne au ministre de la Défense et au chef d’état-major de mettre les forces de dissuasion de l’armée russe en régime spécial d’alerte au combat”, a déclaré à la télévision russe Vladimir Poutine, dimanche 27 février. Hormis des bombardiers stratégiques, des sous-marins et des missiles, on trouve aussi dans cet arsenal… des armes nucléaires. Les réactions n’ont pas tardé. “Inacceptable” pour Washington, “irresponsable” pour l’Otan. Doit-on prendre cette annonce au sérieux ? Le décryptage de Benjamin Hautecouverture, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste du nucléaire.

