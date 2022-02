Réfugiés d’Ukraine : des secouristes israéliens arrivés en Moldavie

Quinze secouristes de l’organisation d’intervention d’urgence United Hatzalah fourniront une assistance humanitaire et médicale et participeront aux opérations de secours

28/02/2022 18:40

Une équipe de secouristes israéliens est arrivée en Moldavie, pays voisin de l’Ukraine, pour participer aux opérations de secours.

Quinze secouristes de l’organisation d’intervention d’urgence United Hatzalah ont pris contact avec la communauté juive de la ville de Chi?inau, également connue sous le nom de Kishinev.

L’équipe compte 12 Israéliens et trois Américains. Une autre équipe Hatzalah devrait arriver de Miami, en Floride.

