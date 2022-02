Pourquoi Israël doit être résolument solidaire de l’Ukraine

28/02/2022 18:38

C’est un impératif moral, et une exigence pragmatique : Nous, parmi tous les peuples, avons besoin du monde pour soutenir les démocraties contre les agresseurs autocratiques

Bien que son instinct et ses principes l’incitent à condamner la tentative de la Russie d’écraser l’Ukraine, Israël a pendant plusieurs jours équilibré cet impératif moral avec des préoccupations légitimes concernant les conséquences pour sa propre sécurité. Cette tentative d’éviter de prendre parti, aussi compréhensible soit-elle, est de plus en plus intenable, moralement et concrètement.

Israël sait qu’il devrait être solidaire des braves opprimés, de la jeune démocratie qui lutte désespérément pour résister à une puissante force autocratique qui n’a jamais accepté sa légitimité et qui espère maintenant parvenir à son élimination. Après tout, cela a été la réalité d’Israël tout au long de notre existence moderne.

Mais sa direction est raisonnablement préoccupée par le bien-être de la communauté juive encore importante en Russie si Israël prenait une position publique claire contre Vladimir Poutine. En outre, il craint de s’aliéner Poutine en ce qui concerne l’Iran, tant en ce qui concerne les négociations sur l’accord nucléaire à Vienne que les efforts inlassables de Téhéran pour établir une forte présence militaire au-delà de nos frontières septentrionales.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com