Invasion de l’Ukraine: les milliardaires russes ont déjà perdu 126 milliards de dollars

28/02/2022 19:04

Alors que la Bourse de Moscou a repoussé son heure d’ouverture par crainte d’un effondrement, les plus grandes fortunes de Russie ont déjà fondu depuis le début de la guerre avec l’Ukraine.

La Russie frappée au portefeuille. Alors que l’UE a dévoilé ce samedi de nouvelles sanctions contre Moscou, les milliardaires russes font déjà les frais de l’offensive de la Fédération contre l’Ukraine.

Selon Forbes, les 116 milliardaires russes auraient perdu l’équivalent de quelque 126 milliards de dollars entre le 16 et le 24 février, premier jour de l’offensive russe en Ukraine. Le site américain – qui suit en temps réel l’évolution des plus grandes fortunes de la planète – a constaté que les patrimoines des oligarques et milliardaires russes étaient déjà en baisse depuis quelques semaines du fait des tensions entre les deux pays. Avant de chuter violemment ce jeudi 24 février.

Lire l’article complet sur https://www.bfmtv.com