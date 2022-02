Invasion de l’Ukraine: Quels pays viennent en aide à Kiev, et comment ?

28/02/2022 18:52

L’attaque de la Russie en Ukraine provoque un élan de solidarité internationale. Mais quels sont les pays qui viennent en aide à l’Ukraine ? Et qu’ont-ils envoyé ?

De nombreux pays ont annoncé, depuis le lancement de l’offensive russe en Ukraine, qu’ils aillent apporter de l’aide à ce pays. Mais qu’ont-ils annoncé exactement ? On fait le point.

Les États-Unis ont annoncé dès samedi une nouvelle aide militaire à l’Ukraine pour 350 millions de dollars, totalisant plus d’un milliard de dollars sur l’année écoulée.

L’Union européenne va débloquer 450 millions d’euros pour fournir des armes, a indiqué dimanche soir le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. Des États membres sont disposés à fournir des avions de combat, a-t-il ajouté. C’est la première fois de son histoire que l’union européenne prend une telle décision.

La France a annoncé des livraisons de matériels militaires et de carburants tandis que l’Allemagne a elle autorisé la livraison à Kiev de 1 000 lance-roquettes antichar, 500 missiles sol-air Stinger, 9 obusiers, 14 véhicules blindés et 10 000 tonnes de carburant.

Par ailleurs, la Belgique va fournir 2 000 mitrailleuses, 3 800 tonnes de carburant, 3 000 fusils automatiques supplémentaires et 200 armes antichars.

Le ministère de la Défense des Pays-Bas a de son côté indiqué avoir « expédié samedi » à l’Ukraine des fusils de précision et des casques et fournira « dès que possible » 200 missiles antiaériens Stinger.

La République tchèque a promis samedi un arsenal de 30 000 pistolets, 7 000 fusils d’assaut, 3 000 fusils-mitrailleurs et plusieurs dizaines de fusils de précision ainsi qu’un million de cartouches, d’une valeur de 7,6 millions d’euros. Enfin, la Roumanie va envoyer « du combustible, des gilets pare-balles, des casques, des munitions et d’autres équipements militaires, pour un coût de 3 millions d’euros ».

