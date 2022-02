Invasion de l’Ukraine: Poutine liste ses exigences pour mettre fin à l’invasion en Ukraine

28/02/2022 18:45

Au cinquième jour de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, des pourparlers ont débuté à la frontière biélorusse, bien que le président ukrainien ait affirmé avoir peu d’espoir de trouver un accord. Sur le terrain, des explosions ont été entendues lundi matin à Kiev et dans la ville de Kharkiv, au nord-est de l’Ukraine. À New York, l’Assemblée générale des Nations unies doit tenir une “session extraordinaire d’urgence”. Suivez les derniers développements en direct.

– Les discussions entre l’Ukraine et la Russie organisées à la frontière biélorusse ont commencé, a déclaré lundi Mikhaïlo Podoliak, conseiller du président ukrainien, Volodimir Zelensky, membre de la délégation ukrainienne.

– Le président ukrainien a demandé l’intégration “sans délai” de l’Ukraine dans l’UE. “Nous nous adressons à l’UE en ce qui concerne une intégration sans délai de l’Ukraine via une nouvelle procédure spéciale”, a-t-il déclaré dans une vidéo. “Je suis sûr que c’est juste. Je suis sûr que c’est possible.”

– Le président ukrainien a aussi appelé les soldats russes ayant envahi l’Ukraine à “déposer les armes”.

– Après quelques heures de calme dans la capitale ukrainienne, les explosions ont été entendues lundi matin à Kiev et dans la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine.

– Le rouble russe a plongé de près de 30 % par rapport au dollar, après que les puissances internationales ont imposé de nouvelles sanctions plus sévères à Moscou.

– Emmanuel Macron s’est entretenu avec Vladimir Poutine. Selon l’Élysée, le président russe a exprimé sa “volonté de s’engager” sur trois points soulevés par le chef de l’État français : “un arrêt de toutes les frappes et attaques contre les civils et lieux de résidence”, “une préservation de toutes les infrastructures civiles” et “une sécurisation des axes routiers, en particulier la route du sud de Kiev”.

– Lundi à partir de 15 h GMT, la Russie sera jugée à l’Assemblée générale de l’ONU lors d’une “session extraordinaire d’urgence” de ses 193 membres appelés à se positionner en faveur de la démocratie et la souveraineté de l’Ukraine ou de l’invasion guerrière décidée par Vladimir Poutine.

– Après l’entretien entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, le Kremlin a indiqué les exigences de la Russie : la reconnaissance de la Crimée comme territoire russe, la démilitarisation de l’Ukraine et la “dénazification” de l’État ukrainien, et l’assurance que l’Ukraine restera sous statut neutre.

Lire l’article complet sur https://www.france24.com