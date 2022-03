Isaac Herzog condamne le Board of Deputies anglais pour l’accueil réservé à Smotrich

01/03/2022 21:07

Défendant le député du parti d’extrême-droite, le président israélien a estimé que les paroles de l’organisation britanniques avaient été “profondément insultantes” et clivantes

Le président Isaac Herzog a dénoncé, lundi, l’organisation-cadre des communautés juives britanniques, le Board of Deputies, qui s’en était pris avec férocité au député d’extrême-droite Bezalel Smotrich dans un tweet, au début du mois – qualifiant la publication de « profondément insultante » pour le parlementaire.

« J’ai trouvé les Tweets en anglais et en hébreu écrits au sujet du député Smotrich, il y a quelques semaines, profondément inappropriés. La version en hébreu était franchement insultante et elle m’a mis très mal à l’aise », a déclaré Herzog qui s’exprimait devant les membres du bureau des gouverneurs de l’Agence juive à Jérusalem.

Le 9 février, Smotrich s’était rendu au Royaume-Uni pour y rencontrer un certain nombre de groupes juifs, dans le but de dénoncer le projet du gouvernement de réformer la conversion au Judaïsme en enlevant le monopole du grand-rabbinat sur ce processus.

