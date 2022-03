Invasion de l’Ukraine: L’émissaire ukrainien en Israël se dit “déçu” que Jérusalem n’envoie pas d’aide militaire

01/03/2022 20:59

“Nous avons compris que les pourparlers en Biélorussie sont une autre ruse de Poutine”

L’ambassadeur ukrainien en Israël, Yevgen Korniychuk, a déclaré mardi que les pourparlers en cours à la frontière biélorusse entre l’Ukraine et la Russie ne devraient pas porter leurs fruits, et que le pays était déçu qu’Israël continue de refuser de fournir des casques et des gilets militaires indispensables à la protection militaire et civile.

“Nous avons compris que les pourparlers en Biélorussie sont une autre ruse de Poutine afin d’utiliser ce temps pour restructurer ses forces militaires”, a déclaré M. Korniychuk. “Il n’y a pas de réunion sérieuse spécifique, mais notre délégation a décidé d’y prendre part afin de ne pas être accusée de ne pas la prendre au sérieux”, a-t-il ajouté.

Lire l’article complet sur https://www.i24news.tv