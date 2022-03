Invasion de l’Ukraine: des explosions importantes ont touché Kiev et Kharkiv

01/03/2022 21:15

Aujourd’hui, des obus frappent des quartiers résidentiels, le centre-ville, l’hôpital, l’université. Les gens pacifiques se rendaient dans les pharmacies et les épiceries. Les tirs de roquettes et de volées sont un crime de guerre !

Le bombardement du bâtiment de l’administration régionale de l’État de Kharkiv a tué 7 personnes et blessé 24 personnes, dont un enfant. Ce ne sont que des données préliminaires.

À la suite d’une frappe aérienne sur l’avenue Novobavarsky, un immeuble de grande hauteur a été complètement détruit. De nombreuses personnes sont encore piégées. Le nombre de victimes est en cours de détermination.



Traduit du compte Telegram d’Oleg Sinegubov, chef de l’administration régionale de l’État de Kharkiv